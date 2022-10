Usa: Chelsea Manning, rivelazioni WikiLeaks “di interesse pubblico” ma “dettagli restano riservati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chelsea Manning, l’ex militare statunitense che consegnò a WikiLeaks migliaia di documenti riservati sulle operazioni Usa in Iraq, non rinnega le sue azioni e respinge l’accusa di tradimento. Al tempo stesso afferma che, nonostante le rivelazioni cui deve la fama, ha ancora, per molti versi, un vincolo di segretezza. Lo si legge in un lungo articolo del “New York Times”, un estratto del libro di Manning “Readme.txt”, di prossima pubblicazione. L’attivista ed ex analista di intelligence racconta il lungo percorso che l’ha portata a rivelare tanti segreti, sotto la spinta di una domanda – “Se stavamo agendo in modo etico, perché stavamo mantenendo così tanti segreti?” – e della “frustrazione divorante” per una “dissonanza” tra due realtà contrastanti: “quella che stavo guardando e quella in cui credevano gli americani a casa”. “Era chiaro che molte delle informazioni ricevute dalle persone erano distorte o incomplete”, spiega. (segue) (Was)