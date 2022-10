Usa: Chelsea Manning, rivelazioni WikiLeaks “di interesse pubblico” ma “dettagli restano riservati” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manning sottolinea anche che caricare i file su internet non è stata la sua prima scelta e che precedentemente aveva cercato di “raggiungere le pubblicazioni tradizionali” senza ricevere risposta. “Ci sono cose che i media hanno reso pubbliche su questa storia che non posso commentare, confermare o negare. Alcuni dettagli restano riservati”, precisa Manning, che ha trascorso sette anni in carcere dal 2010 al 2017, dall’arresto alla commutazione di pena concessa dall’allora presidente Barack Obama dopo la condanna nel 2013 a 35 anni di carcere per spionaggio e reati associati. “Ho dovuto affrontare gravi conseguenze per la condivisione di informazioni che ritengo siano di interesse pubblico. Ma credo che quello che ho fatto sia stato un mio obbligo democratico ed etico”, conclude. (Was)