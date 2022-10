Medio Oriente: attentato di Gerusalemme, proseguono le ricerche dell’aggressore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa l’episodio di ieri sera, un video diffuso in rete mostra l’attentatore scendere da un'auto bianca, avvicinarsi ai militari israeliani e sparare con il braccio teso. L'auto si allontana subito mentre l'attentatore ha un attimo di esitazione, come se volesse far fuoco ancora, ma poi si dà alla fuga. Ad aver perso la vita è stata la sergente Noa Lazar, residente a Bat Hafer, nel nord di Israele, membro del battaglione della polizia militare di Erez. Da caporale, Noa Lazar è stata promossa al grado di sergente dopo la sua morte. Fonti mediche hanno fatto sapere che uno dei feriti è stato operato al cervello e che versa in condizioni critiche. Il primo ministro israeliano Yair Lapid e il presidente Isaac Herzog hanno rilasciato dichiarazioni per la morte di Lazar, promettendo di arrestare l'aggressore. "Con il cuore spezzato, ho ricevuto la notizia della morte", ha affermato Lapid. “Combatteremo il terrorismo", ha dichiarato il capo dello Stato Herzog. (Res)