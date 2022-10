Medio Oriente: attentato di Gerusalemme, proseguono le ricerche dell’aggressore - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Un video di sicurezza mostra il posto di blocco di Shuafat, all'ingresso di Gerusalemme, alle 21:08 di ieri, 8 ottobre. Un'auto bianca si ferma, un uomo scende, si avvicina ai militari israeliani e spara con il braccio teso. L'auto si allontana subito mentre l'attentatore ha un attimo di esitazione, come se volesse far fuoco ancora, ma poi si dà alla fuga. Le forze di sicurezza israeliane non sono ancora riuscite a trovarlo. (Res)