- Quarant'anni fa "una ferita indelebile per Roma e Roma ebraica. L'attentato alla Sinagoga dove perse la vita Stefano Gaj Taché, un bambino di soli due anni. Un giorno che non vogliamo e non possiamo dimenticare". Così su Twitter il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori (Pd).(Rer)