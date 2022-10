Iran: ministra Esteri tedesca Baerbock annuncia nuove sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha annunciato nuove sanzioni dell’Ue contro l’Iran per la repressione delle proteste nel Paese. Intervistata dal quotidiano “Bild”, l’esponente dei Verdi ha affermato: “Faremo in modo che l’Ue imponga divieti di ingresso si responsabili di questa brutale repressione e congeli i loro beni nell’Ue”. Nel criticare il governo iraniano, Baerbock ha evidenziato: “Chiunque picchia donne e ragazze per strada, rapisce quanti non desiderano altro che vivere in libertà, li arresta in maniera arbitraria e li condanna a morte è dalla parte sbagliata della storia”. (Geb)