Vaticano: Papa, no ai cristiani 'all'acqua di rose'

- Papa Francesco durante l'Omelia della Messa per la canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti, ha stigmatizzato "i cristiani all'acqua di rose". "È una brutta malattia spirituale: dare tutto per scontato, anche la fede, anche il nostro rapporto con Dio, fino a diventare cristiani che non si sanno più stupire, che non sanno più dire 'grazie', che non si mostrano riconoscenti, che non sanno vedere le meraviglie del Signore – ha detto Francesco - e, così, si finisce per pensare che tutto quanto riceviamo ogni giorno sia ovvio e dovuto. La gratitudine, il saper dire 'grazie', ci porta invece ad affermare la presenza di Dio-amore. E anche a riconoscere l'importanza degli altri, vincendo l'insoddisfazione e l'indifferenza che ci abbruttiscono il cuore", ha concluso il Pontefice. (Civ)