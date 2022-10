© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di un anno dall'assalto alla sede nazionale della Cgil "si può ben dire che è stato un errore non sciogliere quelle organizzazioni di ispirazione neofascista che hanno pianificato e guidato l'assalto. Sarebbe stato un segnale forte e chiaro, purtroppo è mancato". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)