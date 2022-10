Consumi: Confesercenti, caro energia e inflazione bruciano potere d’acquisto delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa degli energetici continua a spingere i prezzi e ad erodere la capacità di spesa degli italiani che si avviano a perdere, nella sola seconda metà del 2022, -12,1 miliardi di potere d’acquisto, circa 470 euro in meno a famiglia in soli sei mesi. A stimarlo è l’Ufficio economico Confesercenti. Il peggioramento è dovuto, in primo luogo, agli aumenti record registrati dai prezzi dell’energia nel corso dell’estate. Aumenti che si scaricheranno proprio sulle bollette autunnali, portando l’incremento dei prezzi ai livelli massimi dell’anno: il tasso di inflazione salirà nella media dei prossimi tre mesi ad almeno il 9,1 per cento, oltre mezzo punto in più rispetto al già elevato dato del periodo estivo (+8,4 per cento) e tre punti in più nel confronto con il periodo primaverile. (segue) (Rin)