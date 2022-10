Israele-Libano: compagnia israeliana Energean inizia test in conteso giacimento gas Karish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società israeliana Energean ha dichiarato, oggi, di aver iniziato i test nel gasdotto della piattaforma di perforazione nel giacimento di Karish, nonostante Israele e Libano non abbiano ancora raggiunto un accordo sulla demarcazione del confine marittimo. “Energean è lieta di confermare un passo importante nel processo di commissioning dell’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (“Floating production storage and offloading – Fpso”) di Energean Power. A seguito dell'approvazione ricevuta dal ministero dell'Energia israeliano per l'avvio di alcune procedure di test, è iniziato il flusso di gas dalla terraferma all'Fpso", ha affermato Energean, che detiene la licenza per Karish. Con il termine “commissioning” si fa solitamente riferimento alla serie di attività volte a verificare che le prestazioni di edifici, impianti o equipaggiamenti soddisfino determinati obbiettivi e criteri. (segue) (Res)