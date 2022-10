Israele-Libano: compagnia israeliana Energean inizia test in conteso giacimento gas Karish (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Karish, un giacimento di gas israeliano, è adiacente a Kana, un bacino che attraversa le acque libanesi e israeliane, nonché l’area oggetto della disputa tra Libano e Israele. Nonostante i negoziati mediati dagli Stati Uniti, i due Paesi non hanno ancora raggiunto un accordo sulla demarcazione del confine marittimo. La compagnia Energean ha installato un impianto a circa 70 chilometri dalle coste di Haifa a giugno e ha lavorato per estrarre gas, mentre, negli ultimi mesi, il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha più volte minacciato attacchi nel caso in cui il giacimento diventasse operativo. Ieri, il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha messo nuovamente in guardia Hezbollah da una “risposta risoluta” in caso di attacchi "per via aerea, marittima o terrestre". "Se le cose si trasformano in un conflitto più ampio, faremo a pezzi il Libano, e questo sarebbe un vero peccato", ha dichiarato Gantz all’emittente “Channel 12”. (Res)