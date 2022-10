© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della recita dell'Angelus a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato i 24 bimbi e i 12 adulti uccisi da un uomo in un asilo in Thailandia: "Assicuro la mia preghiera per le vittime del folle atto di violenza avvenuto tre giorni fa in Tailandia - ha detto il Pontefice -. Con commozione affido al Padre della vita, in particolare, i piccoli bambini e le loro famiglie". (Civ)