Cgil: Landini, un anno fa attacco al mondo sindacale, sconfiggere cultura fascista

- “Abbiamo capito che quello di un anno fa non era un attacco alla Cgil ma al movimento sindacale dei lavoratori, non locale ma nazionale. Un segnale di quello che poteva succedere e che qualcuno aveva pensato di mettere in movimento". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla tavola rotonda “Una rete internazionale antifascista per lavoro, diritti e democrazia” organizzata dal sindacato nella sede di corso d'Italia ad un anno esatto dall'assalto. Bisogna "sconfiggere quella cultura di violenza fascista che sta rinascendo", ha aggiunto. (Rin)