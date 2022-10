Turismo: Bergamini, bene la ripresa, governo lavorerà per modernizzare infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo "è un settore fondamentale per la nostra economia e vale oltre il 13 per cento del Pil. Sono felice che vi sia una forte ripresa del comparto, ma dobbiamo essere ancora più competitivi. E per essere competitivi, dobbiamo investire in infrastrutture. Io sono toscana, e la Toscana è la regione più presente su Instagram. Per dire quanta visibilità ci sia sulle nostre meraviglie. Migliorare le infrastrutture deve essere un punto prioritario sul quale lavoreremo come governo di centrodestra". Così la sottosegretaria di Stato Deborah Bergamini, intervenuta questa mattina a SkyTg24. "Ho molto apprezzato come Giorgia Meloni sta gestendo questa fase, anche tenendo aperto un dialogo costruttivo con l'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ha dimostrato uno stile perfetto", ha spiegato. "C'è voglia di lavorare, in armonia con i partiti di centrodestra. L'inizio è molto positivo. È un governo politico, grazie ad una legittimazione elettorale importante. I tecnici, se bravi, possono aiutare. In passato l'Europa ha avuto difficoltà a decidere, come ad esempio sulle politiche migratorie. Oggi, sulla questione del price cup per il gas, non è più possibile tergiversare. Serve una scelta al rialzo e non al ribasso", ha concluso.(Rin)