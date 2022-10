Nicaragua: uragano Julia giunto sulla costa caraibica dopo il passaggio in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uragano Julia ha raggiunto la costa del Nicaragua, vicino Laguna de Perlas. Lo ha reso noto il Centro nazionale uragani (Nhc) degli Stati Uniti. L’uragano si sta muovendo a una velocità di oltre cento chilometri orari verso ovest e dovrebbe raggiungere l’istmo di Tehuantepec, nel Messico meridionale, all’inizio della prossima settimana. L’intensità del fenomeno è apparsa rafforzata all’approdo in Nicaragua. Nel Paese e anche in Honduras ed El Salvador sono stati emessi avvisi. Nel passaggio in America centrale Julia dovrebbe gradualmente indebolirsi, per dissiparsi martedì. Per diversi giorni, comunque, in varie aree del Centro America potrebbero verificarsi inondazioni improvvise e smottamenti pericolosi. A Laguna de Perlas, a Miskito Cays e in altre zone nicaraguensi sono state evacuate circa seimila persone. (segue) (Was)