Nicaragua: uragano Julia giunto sulla costa caraibica dopo il passaggio in Colombia (2)

- Julia ha raggiunto il Nicaragua dopo il passaggio in Colombia, dove ha attraversato il dipartimento dell’arcipelago di San Andres, nella provincia di Santa Catalina. Secondo il primo rapporto dell’Istituto di idrologia, meteorologia e studi ambientali (Ideam) colombiano sul passaggio attraverso l’arcipelago, l’uragano è stato classificato nella categoria 1 (venti tra 119 e 153 chilometri orari), quella di massima allerta, e la situazione nelle isole resta delicata ancora per alcune ore a causa delle piogge torrenziali e dell’aumento significativo del livello del mare. (Was)