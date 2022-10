Business news: compagnia britannica Virgin Atlantic annuncia disimpegno da Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic chiuderà il suo ufficio a Hong Kong, non riprenderà i voli a marzo 2023 e sospenderà il servizio tra l'aeroporto di Londra-Heathrow e la regione cinese a statuto speciale dopo 30 anni, a causa di complicazioni legate alla chiusura dello spazio aereo russo. Lo riporta l'emittente "Hong Kong Radio Television", ricordando che la guerra in Ucraina ha spinto diverse compagnie aeree a sospendere i voli e pianificare rotte più lunghe per evitare lo spazio aereo russo e ucraino. "Le significative complessità operative dovute alla chiusura dello spazio aereo russo hanno contribuito alla decisione di non riprendere i voli nel marzo 2023 come previsto", ha affermato la compagnia aerea fondata dal miliardario Richard Branson in un comunicato, ringraziando i clienti ed esprimendo dispiacere per i futuri disservizi. Virgin Atlantic aveva cancellato i voli per Hong Kong già a dicembre 2021 a causa della pandemia di Covid-19, per poi prolungare la sospensione a causa del conflitto nel Paese dell'Europa orientale. Il disimpegno dalla regione amministrativa speciale avrà ripercussioni su 46 posti di lavoro, secondo l'emittente statunitense "Bloomberg". (Cip)