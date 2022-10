Business news: Kazakhstan, Fmi accoglie con favore riforme del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) accoglie con favore le nuove riforme in Kazakhstan ed è pronto a fornire assistenza e sostegno tecnico. Lo ha dichiarato il capo missione Fmi Nicolas Blancher durante un incontro avuto ad Astana con il primo ministro kazakho Alikha Smailov. I due, secondo quanto riporta il sito d’informazione “Astana Times”, hanno discusso delle misure dell’esecutivo per assicurare la stabilità macroeconomica, per controllare l’inflazione, per migliorare l’efficienza dell’amministrazione fiscale e per ridurre il coinvolgimento dello Stato nell’economia. “Apprezziamo molto la natura strategica del nostro partenariato con l’Fmi e il contributo del Fondo allo sviluppo del nostro Paese”, ha dichiarato da parte sua Smailov. (Res)