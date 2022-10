Business news: Egitto, compagnia aerea di bandiera riapre uffici in Libia dopo 8 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea dell'Egitto EgyptAir ha riaperto la sua sede nella capitale libica, Tripoli, dopo una chiusura di otto anni, alla presenza dell'ambasciatore egiziano in Libia, Tamer Mustafa, e del console generale, Ahmed Makkawi. In tale contesto, il presidente del Consiglio di amministrazione di EgyptAir, Amr Aboul Enein, ha affermato che "la riapertura dell'ufficio di EgyptAir nella capitale libica, Tripoli, rafforza la presenza della compagnia in Nord Africa alla luce del ritorno del traffico aereo tra Egitto e Libia ai livelli normali, al servizio delle strette relazioni tra i due Paesi in tutti i campi e fornendo un servizio migliore ai passeggeri, soprattutto con l'aumento del movimento di manodopera egiziana verso la Libia e alla ricostruzione a cui l'Egitto sta partecipando con forza". EgyptAir aveva ripreso i voli per la Libia nei mesi scorsi e attualmente opera 5 voli a settimana tra gli aeroporti internazionali del Cairo e Bengasi, oltre ad altri voli speciali sulla base della domanda. (Cae)