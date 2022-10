Business news: Marocco, ricevuta la petroliera Challah prodotta in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha ufficialmente ricevuto la nave petrolifera Challah dalla Corea del Sud. Lo ha reso noto l'ambasciatore nel Paese asiatico a Rabat, Chafik Rachadi, in un messaggio pubblicato sul profilo LinkedIn: "Sono stato lieto di partecipare alla cerimonia di consegna della nave petrolifera Challah, che è stata presentata come un segno di proficua collaborazione tra Petrocab, società marocchina per la spedizione di prodotti petroliferi, e Daesun, una società coreana di costruzioni navali e di ingegneria". "Questa cooperazione arriva in un momento speciale, poiché i nostri Paesi celebrano quest'anno il 60esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche", ha aggiunto. Fonti dei media avevano rivelato che la compagnia marocchina Petrocab aveva concluso un accordo nel febbraio 2021 con il cantiere sudcoreano per acquistare una petroliera del valore di 20 milioni di dollari. (Mar)