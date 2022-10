Business news: Algeria e Cina valutano nuove forme cooperazione settore gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha ricevuto, presso la sede del suo dipartimento ministeriale, il direttore generale della compagnia cinese Sinopec Overseas Oil and gas Limited (Soogl), Wu Xiuli, per discutere il rafforzamento della cooperazione e nuove opportunità di investimenti. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Energia algerino. Le due parti hanno esaminato lo stato delle relazioni di cooperazione e partnership che legano i gruppi energetici statali dei rispettivi Paesi, l’algerina Sonatrach e la cinese Sinopec, sottolineando i legami storici “ed eccellenti”, nonché le prospettive “per un loro rafforzamento”. Secondo quanto si legge nella nota del ministero dell’Energia algerino, Arab e Xiuli hanno inoltre discusso le prospettive future per investimenti nel comparto a monte (upstream) del petrolio e del gas, oltre che nel settore petrolchimico, “sperando di vedere lo sviluppo di progetti promettenti che favoriscano lo scambio di competenze e il trasferimento di know-how, nel quadro della nuova legge sugli idrocarburi algerina”. Da parte sua, il direttore generale della Soogl si è detto molto soddisfatto della partnership tra Sonatrach e Sinopec, esprimendo il suo forte interesse a continuare a investire e rafforzare la sua presenza in Algeria. (Ala)