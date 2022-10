Business news: allo studio una linea autobus tra Egitto e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Egitto e Siria potrebbero lanciare una linea di autobus per collegare le due capitali, Il Cairo e Damasco, passando per la Giordania. Lo ha affermato il ministero dei Trasporti egiziano in un comunicato stampa, dopo un incontro in Egitto tra il ministro Kamel al Wazir e i colleghi giordano e iracheno, rispettivamente Wajih Azaiza e Nasser Hussein. I partecipanti hanno annunciato la volontà di migliorare il coordinamento per attuare vari programmi turistici e incentivare le tariffe per i passeggeri. Non solo. I tre ministri hanno concordato di facilitare il trasporto dei pellegrini musulmani in Arabia Saudita, facilitare le procedure dei trasporti su gomma e cercare di presentarsi insieme sui mecenati mondiali del trasporto marittimo noleggiando navi portacontainer. Infine, si è convenuto sulla necessità di aumentare il volume degli scambi commerciali tra i tre Paesi, puntando inoltre alla realizzazione di collegamenti tra gli Stati arabi del Medio Oriente e del continente africano. (Cae)