Business news: Georgieva (Fmi), slancio riforme in Arabia Saudita fondamentale per sviluppo lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’Arabia Saudita deve mantenere lo slancio delle riforme avviate nell’ambito del piano Vision 2030 per poter conseguire uno sviluppo di lungo termine. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, in un comunicato diffuso al termine della sua visita di due giorni in Arabia Saudita. “È stato un grande piacere visitare ancora una volta Riad per approfondire la cooperazione tra il Fmi e l'Arabia Saudita, nonché il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), soprattutto per rispondere alla serie globale di shock, inclusa l'insicurezza alimentare”, ha dichiarato Georgieva che ha elogiato la forte performance economica del regno saudita e gli “impressionanti progressi nell'attuazione del programma di riforme Vision 2030”. L'amministratore delegato del Fondo monetario internazionale ha elogiato, in modo particolare, il raddoppio della quota di donne inserite nella forza lavoro saudita in soli quattro anni. Georgieva durante la sua permanenza in Arabia Saudita ha incontrato i ministri di Energia, Finanze, Investimenti, Economia, rispettivamente Abdulaziz bin Salman, Mohammed al Jadaan, Khalid al Falih, Faisal Alibrahim, e il governatore della Banca centrale Fahad al Mubarak. "In tutte le nostre discussioni, ho accolto con favore il ruolo fondamentale che l'Arabia Saudita svolge a livello internazionale, e in particolare il suo sostegno ai Paesi della regione e più in generale quelli più vulnerabili colpiti da molteplici shock, prima dalla pandemia di Covid-19 e ora la guerra della Russia in Ucraina”, ha dichiarato Georgieva. “Abbiamo anche avuto discussioni produttive sulla minaccia rappresentata dal cambiamento climatico e sull'importanza vitale di una transizione energetica ordinata”, ha aggiunto. Nel comunicato stampa la Georgieva ha inoltre affermato di aver preso parte alla riunione annuale dei ministri delle Finanze del Ccg e dei governatori delle banche centrali. “Le discussioni nella riunione sono state eccezionalmente costruttive. Abbiamo convenuto sulla necessità di continuare il dialogo sulle riforme economiche in corso nella regione e di rafforzare i nostri sforzi di coordinamento per sostenere i paesi della regione e affrontare le crisi globali”, ha dichiarato. “La mia visita ha segnato un'altra importante pietra miliare nella nostra partnership con la regione. Stiamo portando la nostra cooperazione a un nuovo livello istituendo un ufficio regionale dello Fmi a Riad che guiderà l'impegno con le istituzioni regionali, rafforzerà le relazioni con le autorità nazionali e aiuterà a espandere le attività di sviluppo delle capacità dell'Fondo monetario, il che lo renderà uno dei maggiori contributori a livello globale. Vorrei ringraziare il governo dell'Arabia Saudita per il suo generoso impegno a investire nella creazione di capacità nei paesi della regione", ha concluso la Georgieva. (Res)