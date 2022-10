Business news: Turchia diventa il primo investitore straniero in Algeria con 1.300 società attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle società turche operanti in Algeria è salito a 1.300 dalla firma dell'accordo di cooperazione tra i due Paesi nel maggio del 2006, accelerando lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e rendendo Ankara il primo investitore straniero nel Paese nordafricano. È quanto emerge dai dati diffusi dall’ambasciata turca in Algeria, secondo i quali lo sviluppo delle relazioni in ambito economico avrebbe favorito la creazione di oltre 30mila posti di lavoro. “Obiettivo comune è raggiungere i 10 miliardi di dollari di scambi commerciali nel prossimo periodo”, ha spiegato l’ambasciata. L'Algeria è il secondo partner della Turchia in Africa e il quarto fornitore di gas naturale della Turchia. Il volume degli scambi commerciali tra le due parti da gennaio ad agosto del 2022 è stato di due miliardi di dollari. (Ala)