Business news: Cina accusa l'Ue di impedire sviluppo progetti petroliferi in Uganda

- La Cina ha accusato l'Unione Europea di aver tentato di ritardare lo sviluppo dei giacimenti petroliferi dell'Uganda e la costruzione di un oleodotto di 1.443 km tra Hoima, nella parte occidentale del Paese, e la Tanzania. Secondo l’ambasciatore di Pechino a Kampala, Zhang Lizhong, Bruxelles ha usato “la questione ambientale e dei diritti umani” come pretesto per bloccare lo sviluppo dei giacimenti e dell'oleodotto, dal valore di 5 miliardi di dollari. Si tratta di “progetti significativi per le relazioni Cina-Uganda” e “auspichiamo che possano essere portati avanti senza interruzioni e completati in tempo”, ha sottolineato Zhang nel fine settimana, a margine della cerimonia di consegna di alcune componenti per una trivella del progetto petrolifero Kingfisher, ubicato lungo la sponda orientale del lago Albert, in Uganda. Le osservazioni del diplomatico cinese giungono dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo di una risoluzione che chiede l'interruzione della costruzione dell'oleodotto Hoima-Tanga per via dell’impatto ambientale e di presunte violazioni umanitarie. (Cip)