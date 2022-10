Business news: autorità intensificano controlli contro ingresso illegale di Ogm dal Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tanzania hanno intensificato la vigilanza contro l'importazione o l'ingresso illegale di colture geneticamente modificate (Ogm) dal vicino Kenya, che ha recentemente consentito l'uso della biotecnologia nell'agricoltura dopo un divieto di 10 anni. Il ministro dell'Agricoltura della Tanzania, Hussein Bashe, ha affermato in un comunicato che "non siamo aperti a tale tecnologia Ogm". la precisazione è arrivata dopo che alcune parti interessate del settore agricolo, inclusi i consumatori, hanno sollevato preoccupazioni sul potenziale ingresso di tali colture dal Paese vicino. “Il governo è vigile. Metteremo in atto misure aggiuntive per assicurarci che non ci siano semi legati agli Ogm che entrino nel Paese", ha detto il ministro, aggiungendo che la Tanzania sta monitorando da vicino la questione e che la mossa del Kenya "non ha alcun effetto su di noi". Il presidente del Kenya, William Ruto, ha affermato lunedì scorso che il governo di Nairobi ha approvato l'importazione e la coltivazione di colture Ogm come parte dei suoi sforzi per alleviare l'insicurezza alimentare nel Paese. (Res)