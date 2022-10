Business news: keniota Safaricom attiva rete in 11 città dell'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni keniota Safaricom ha annunciato che i servizi in 2G, 3G e 4G attivati in fase pilota in Etiopia sono oggi operativi in 11 città del Paese. "I servizi mobili 2G, 3G e 4G di Safaricom Ethiopia sono disponibili in 11 città da oggi, inclusa la capitale e la seconda città più grande del Paese, Dire Daua", ha dichiarato la società in una nota, pubblicata nel giorno in cui il presidente del Kenya William Ruto è in visita ufficiale in Etiopia. Nella nota l'amministratore delegato di Safaricom, Peter Ndegwa, ha auspicato che di poter attivare in Etiopia una "rete mobile sostenibile e di qualità che sarà un trampolino di lancio vitale per i servizi di telecomunicazioni digitali a livello nazionale per oltre 118 milioni di etiopi". L'intesa di Safaricom con Ethio Telecom fa seguito ad un più ampio accordo siglato in precedenza dal governo etiope, che apriva la strada al gruppo keniota per avviare operazioni commerciali nel mercato etiope. (Res)