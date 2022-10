Business news: Germania e Francia finanziano il trasporto di 50 mila tonnellate di grano dall'Ucraina al Corno d'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Germania e Francia hanno stanziato 14 milioni di dollari ciascuno in favore del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite per finanziare il trasporto e la distribuzione di 50 mila tonnellate di grano dall'Ucraina destinato alle persone bisognose nel Corno d'Africa. È quanto si legge in un comunicato congiunto dei ministeri degli Esteri di Berlino e Parigi, secondo cui la Germania coprirà i costi per la consegna in Etiopia mentre la Francia farà altrettanto per la consegna in Somalia. Il grano dall'Ucraina consentirà a milioni di malnutriti in Etiopia e in Somalia di ricevere una razione di grano per un mese. Gli aiuti - afferma la nota - aiuteranno inoltre a garantire che i bisogni primari delle famiglie siano soddisfatti e che possano spendere i pochi soldi che hanno dei loro possedere di più su cibi locali come verdure, frutta, pesce o carne. Il sostegno si è reso assolutamente necessario dal momento che in Somalia metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari, di cui 121 mila persone sono già in carestia (Ipc 5), ed entro dicembre il numero dovrebbe superare le 300 mila unità. In Etiopia, invece, 24,1 milioni di persone sono attualmente colpite dalla siccità e più di 20 milioni sono insicure dal punto di vista nutrizionale. In totale, più di 20,5 milioni di persone nei Paesi colpiti dalla siccità Etiopia, Somalia e Kenya hanno bisogno di assistenza alimentare. (Com)