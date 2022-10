Business news: da Tesoro 950 milioni per finanziare transizione ecologica dei Paesi emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tesoro degli Stati Uniti ha approvato un prestito da 950 milioni di dollari al Fondo per la tecnologia pulita (Clean technology fund – Ctf), una organizzazione multilaterale che si occupa di aiutare i Paesi in via di sviluppo nella transizione verso tecnologie sostenibili sul piano ambientale. Lo riferisce una nota. “Il prestito annunciato oggi dimostra ancora una volta il sostegno degli Stati Uniti nei confronti dei Paesi emergenti che si sono impegnati a portare avanti la transizione verso fonti energetiche rinnovabili”, ha commentato l’assistente della segretaria al Tesoro Usa per il commercio e lo sviluppo internazionale, Alexia Latortue. Il prestito contribuirà a finanziare i progetti del Fondo che sono stati sviluppati dalle banche di sviluppo multilaterali: tra questi, anche i piani di investimenti annunciati dai governi di Sudafrica, Indonesia, India e Filippine per abbandonare l’utilizzo del carbone. (Was)