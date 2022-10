Business news: raggiunto accordo fra Etiopia e Kenya per esportare grano verso Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Etiopia e Kenya hanno raggiunto un accordo sull'esportazione di grano da Addis Abeba a Nairobi. Lo riferisce in una nota l'emittente etiope di Stato "Fbc", secondo cui l'accordo è stato raggiunto durante i colloqui tenuti dal presidente keniota William Ruto con il premier Abiy Ahmed. Secondo l'Ufficio del presidente Ruto, l'accordo sull'esportazione del grano contribuirà a stabilizzare il prezzo dei prodotti alimentari in Kenya, inoltre i due leader hanno deciso di lavorare insieme per sfruttare il potenziale economico tra i due Paesi e alimentare la cooperazione, in particolare nel commercio transfrontaliero. (Res)