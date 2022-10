Business news: Ghana, Banca centrale aumenta tasso dei prestiti al 24,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad aumentare il costo dei prestiti in Ghana, dove il tasso ufficiale è salito al 24,5 per cento dal 22 per cento di agosto. Lo ha annunciato la Banca centrale, precisando che l'obiettivo è di frenare di quasi il 40 per cento l'impennata dell'inflazione. Secondo gli analisti è probabile che l'inflazione nel Paese aumenti in modo significativo nei prossimi mesi a seguito dei recenti adeguamenti delle tariffe dei servizi pubblici e del deprezzamento della valuta locale, mentre diverse agenzie di rating hanno declassato il Paese abbassandolo allo stato in cui non è più concesso chiedere credito. Il Ghana sta attualmente negoziando con il Fondo monetario internazionale (Fmi) un programma di salvataggio da 3 miliardi di dollari su un periodo di tre anni. (Res)