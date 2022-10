Business news: Ruanda, raggiunto accordo da 310 milioni di dollari con Fmi per sostenere le riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo da 310 milioni di dollari a livello di staff con il Ruanda per sostenere le riforme economiche del Paese e aiutarlo a renderlo resiliente contro i cambiamenti climatici. È quanto reso noto dall'Fmi in un comunicato, secondo cui il prodotto interno lordo (Pil) del Ruanda crescerà del 6,8 per cento nel 2022, una percentuale superiore al 6 per cento previsto a giugno. L'accordo di finanziamento sarà ora soggetto all'approvazione del comitato esecutivo dell'Fmi che dovrebbe esaminarlo il prossimo mese di dicembre. L'accordo è stato raggiunto in occasione di una missione Fmi nel Paese che ha discusso le riforme per rafforzare il quadro fiscale, sostenere un'efficace politica monetaria lungimirante e mitigare gli effetti della pandemia di Covid-19. "Far fronte all'inflazione elevata, alle esigenze di sviluppo a lungo termine e ai rischi climatici emergenti rimangono una sfida politica in un contesto globale altamente volatile", afferma la dichiarazione del Fondo. (Res)