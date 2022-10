Business news: Tanzania, aziende egiziane completano lavori diga Julius Nyerere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio egiziano formato dalle società Arab Contractors ed El Sewedy Electric ha completato i lavori di costruzione del corpo della diga Julius Nyerere, in Tanzania. Lo ha annunciato il governo egiziano in un comunicato stampa, spiegando che il consorzio ha iniziato a raccogliere l'acqua per riempire il serbatoio della diga e far funzionare la centrale idroelettrica. In particolare, sono iniziate le procedure per il primo riempimento del bacino su un'area di ​​158mila chilometri quadrati. Il lago che si formerà dietro la diga ha una capacità operativa di 32,7 miliardi di metri cubi d'acqua e una capacità massima di 34 miliardi di metri cubi. La centrale idroelettrica Julius Nyerere Hydroelectric Dam Generating Station (Jnhpp) sul fiume Rufiji ha una capacità totale di 2.115 megawatt. Il contratto di progetto è stato firmato con il governo della Tanzania per un valore di 2,9 miliardi di dollari il 12 dicembre 2018. (Cae)