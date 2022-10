Medio Oriente: attentato a Gerusalemme, morta una militare israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una militare di Israele di 18 anni, sergente Noa Lazar, è morta a seguito di un attentato al posto di blocco a Shuafat, a Gerusalemme Est. Lo hanno reso noto, stamattina, le Forze di difesa israeliane (Idf). Nella tarda serata di ieri, un uomo palestinese armato ha sparato contro i militari israeliani a Shuafat dopo essere uscito da un veicolo precipitatosi contro il posto di blocco, provocando due feriti e un morto. L'attacco è stato successivamente rivendicato dalle brigate dei martiri di Al Aqsa, il braccio militare del movimento palestinese Fatah. Le due guardie ferite state trasferite in un ospedale di Gerusalemme. La morte di Lazar, proveniente da Bat Hefer, località del nord di Israele, è stata dichiarata in ospedale, ha detto l'Idf, annunciandone il decesso poche ore dopo l'attacco. La donne era membro del battaglione della polizia militare di Erez. Fonti mediche hanno fatto sapere che uno dei feriti è stato operato al cervello e che versa in condizioni critiche. Nel frattempo, in rete è circolato un video proveniente da Jenin, in Cisgiordania, che mostra militanti palestinesi distribuire dolci in strada per festeggiare la morte della militare israeliana. (segue) (Res)