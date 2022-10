Ucraina: bombardamenti russi contro città di Zaporizhzhia, almeno 12 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città ucraina di Zaporizhzhia è stata bombardata nella notte dalle forze russe. Le autorità locali riferiscono di almeno 12 morti e quasi 50 persone ricoverate in ospedale, tra cui sei bambini. Il governatore ucraino della regione di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, ha scritto sul proprio canale Telegram che le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e che potrebbero esserci altre persone sotto le macerie. Gli attacchi missilistici russi sarebbero stati 12, rivolti contro una serie di edifici residenziali nella città. In precedenza un funzionario municipale, Anatoliy Kurtev, aveva identificato il numero delle vittime a 17. (Kiu)