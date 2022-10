Kosovo: vicecomandante Kfor, pronti a intervenire se situazione sicurezza peggiora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo Kfor è pronta ad intervenire in caso di un peggioramento della situazione della sicurezza e a chiamare forze di riserva. Lo ha affermato oggi a Pristina il primo vicecomandante della stessa missione, il generale di brigata Luca Piperni, ripreso dalla stampa locale. Piperni ha affermato che la situazione "ora è calma ma delicata e che la Nato non può escludere nuove tensioni o violenze nel nord della provincia con l'avvicinarsi del 31 ottobre, termine ultimo per la reimmatricolazione delle targhe serbe dei veicoli". "Siamo vigili, se la situazione peggiora, siamo pronti ad intervenire, e a ritrovarci tra i manifestanti e le organizzazioni di sicurezza", ha sottolineato Piperni, aggiungendo che la Kfor ha "sufficienti soldati per affrontare la situazione" e "porre fine a qualsiasi escalation di tensione", ma che se necessario "arriverebbero forze di riserva in tempi brevi". (Alt)