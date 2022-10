Armenia-Kosovo: colloquio fra ministri degli Esteri a margine Assemblea Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha incontrato l’omologa del Kosovo Donika Gerwalla-Schwartz a New York a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Lo ha riferito il ministero degli Esteri armeno. "Le parti hanno notato che i contatti regolari sulle piattaforme internazionali offrono un'opportunità per discutere di questioni di reciproco interesse, per conoscere le rispettive posizioni su questioni di attualità", ha riferito il ministero sul suo canale Telegram. Mirzoyan "ha parlato alla sua interlocutrice delle conseguenze dell'ultima aggressione dell'Azerbaigian contro il territorio sovrano dell’Armenia e delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dall'Azerbaigian". Gervalla-Schwartz ha parlato la situazione nei Balcani occidentali. "Durante l'incontro sono state discusse anche le prospettive di cooperazione su piattaforme internazionali", ha riferito l’ufficio stampa. (Rum)