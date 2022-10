Serbia: presidente Vucic, un altro Paese ha revocato riconoscimento indipendenza Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha affermato ieri a New York, che "un altro Paese ha revocato il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo". Lo riferisce la radiotelevisione "Rts", secondo cui l'informazione è stata data al presidente serbo in uno dei tanti incontri avuti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La Serbia lavorerà su questa cosa", ha precisato Vucic "e quando il Kosovo tenterà di entrare in una delle istituzioni internazionali sarà sorpreso dal numero di Paesi che la pensano diversamente", ha sottolineato. "Prenderemo decisioni difficili nei prossimi 7-10 giorni", ha continuato Vucic "e credo che la prossima settimana affronterò alcune misure e decisioni importanti per la sicurezza della Serbia", ha dichiarato il capo dello Stato serbo che oggi interverrà nell'ambito della 77ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (Seb)