Kosovo-Serbia: ministero Interno Pristina, cinque persone finora hanno immatricolato nuove targhe automobilistiche

- Cinque persone in Kosovo hanno finora rispettato la decisione del governo di Pristina e provveduto all'immatricolazione delle targhe automobilistiche rilasciate da istituzioni serbe con quelle kosovare. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno del Kosovo, ripreso dal sito "Kosovo online". Si stima che in Kosovo ci siano circa novemila veicoli che debbono essere immatricolati di nuovo secondo la nuova norma, anche se lo stesso ministero non dispone di informazioni sul numero esatto. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic aveva dichiarato in precedenza che secondo lui "non si sarebbero presentate più di 200 persone per eseguire la pratica nei centri di immatricolazione del Paese". Il primo settembre è entrata in vigore la decisione del governo di Pristina che dà tempo fino al 31 ottobre ai cittadini per l'immatricolazione delle targhe automobilistiche rilasciate da istituzioni serbe con quelle kosovare. (Alt)