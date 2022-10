Kosovo: Osmani a Stoltenberg, adesione alla Nato aumenterà sicurezza della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione all'Unione europea e alla Nato del Kosovo contribuirà ad aumentare la sicurezza e la stabilità nella regione dei Balcani. Lo afferma la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in un post su Facebook dopo avere incontrato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. All'incontro ha partecipato anche la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla Schwarz. "Abbiamo confermato che il Kosovo è pronto a far parte del Partenariato per la pace e lavorerà a stretto contatto con i suoi alleati per accelerare il suo coinvolgimento in questo programma della Nato", ha scritto Osmani. "La forza di sicurezza del Kosovo è in fase di sviluppo secondo gli standard Nato, quindi l'adesione a questo programma e poi alla Nato consentirà al Kosovo di svolgere un ruolo attivo nella sicurezza regionale e globale", ha aggiunto. (Alt)