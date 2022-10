Business news: Korean Air utilizzerà carburante sostenibile di Shell dal 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea sudcoreana Korean Air ha recentemente firmato un memorandum d'intesa col colosso energetico Shell per l'acquisto di carburante per l'aviazione sostenibile (Saf) prodotto dalla compagnia. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui la compagnia aerea acquisterà il carburante alternativo di Shell presso importanti scali aeroportuali dell'Asia-Pacifico e del Medio Oriente per un periodo di cinque anni a partire dal 2026. Il Saf è un carburante non convenzionale derivato da materiali grezzi come olio da cucina esausto, rifiuti domestici e gas di scarico industriali. Secondo i produttori, i Saf promettono una riduzione dell'impronta carbonica sino all'80 per cento rispetto ai combustibili per l'aviazione tradizionali. Lo scorso febbraio Korean Air ha firmato un memorandum d'intesa anche con Incheon International Airport Corporation (Iiac) e Air Liquide per cooperare alla fornitura di idrogeno per l'aviazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture in Corea del Sud. (Git)