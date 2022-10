Business news: Canon realizzerà uno stabilimento di macchinari per la produzione di chip in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canon costruirà uno stabilimento per la produzione di macchinari destinati alla manifattura di semiconduttori nel Giappone orientale. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'azienda giapponese intende tenere il passo dei grandi investimenti annunciati per i prossimi anni da clienti e concorrenti del settore negli Stati Uniti, in Corea del Sud e Giappone. Il nuovo stabilimento produttivo sorgerà nella prefettura di Tochigi e dovrebbe divenire operativo nella primavera del 2025. L'investimento ammonterà a 50 miliardi di yen (345 milioni di dollari), comprensivi dei costi di costruzione e installazione dei macchinari produttivi. (Git)