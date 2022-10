Business news: Taiwan, premier Su presenta al parlamento legge di bilancio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Taiwan, Su Tseng-chang, ha presentato al Parlamento la proposta di legge di bilancio per l'anno 2023, che prevede un aumento della spesa per la Difesa del 12,9 per cento rispetto all'anno in corso. Lo riporta l'agenzia di stampa "Cna", ricordando che il futuro stanziamento per le forze armate – pari a circa 18,47 miliardi di dollari contando fondi speciali e aggiuntivi – punta a ottimizzare la risposta dell'isola alle offensive della Cina, che rivendica l'isola come parte del territorio nazionale. Alla difesa sarà destinato il 15,3 per cento dei 90,01 miliardi di dollari previsti dal bilancio, che dedica una quota del 26,3 per cento al benessere sociale e una porzione del 18,2 per cento ai campi dell'istruzione, della tecnologia e della cultura. Altri 15,2 miliardi di dollari – ovvero il 17,8 per cento del totale – saranno investiti nello sviluppo economico e un altro miliardo di dollari nel consolidamento dei rapporti con l'estero. Considerato l'aumento del gettito fiscale, il governo prevede di registrare un incremento delle entrate del 12,8 per cento dal 2022 al 2023, arrivando a 80,3 miliardi di dollari. (Cip)