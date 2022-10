Business news: Hong Kong, per esperti sanitari è un "buon momento" per allentare restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Hong Kong si trova in un "buon momento" per allentare ulteriormente i cordoli anti-pandemici, tra cui l'uso dell'applicazione "Leave Home Safe" e il limite agli assembramenti pubblici. Lo ha dichiarato il pneumologo Leung Chi-chiu all'emittente "Radio Television Hong Kong", secondo cui la regione a statuto speciale ha ormai raggiunto l'immunità di gregge. L'amministrazione ha fissato la rimozione di alcune restrizioni a partire dal 6 ottobre prossimo, data in cui il numero di commensali per tavolo nei ristoranti passerà da otto a 12 e il tetto massimo di partecipanti agli eventi sarà innalzato a 240. La misura arriva dopo la revisione del protocollo anti-pandemico operata il 26 settembre, data in cui l'amministrazione ha allentato le restrizioni alle frontiere per i viaggiatori in entrata. Fermo restando l'obbligo di accettare un test dell'antigene prima della partenza e un test molecolare dopo l'arrivo, i viaggiatori internazionali non sono più tenuti ad osservare la quarantena obbligatoria negli hotel, sostituita con tre giorni di auto-sorveglianza presso una struttura di propria scelta. Le modifiche sono state disposte dopo crescenti pressioni da parte di residenti, dirigenti d'azienda e consiglieri dell'amministrazione, preoccupati dall'impatto del virus sull'economia. Secondo quanto riferito dal segretario alle Finanze, Paul Chan, Hong Kong potrebbe infatti chiudere l'anno in piena recessione e con un aumento del deficit fiscale stimato in 12,7 miliardi di dollari, il doppio delle previsioni iniziali. (Cip)