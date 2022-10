Business news: Kazakhstan, tribunale sottrae alla famiglia Nazarbayev anche il mercato di Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più importante mercato all’ingrosso di Almaty, in Kazakhstan, non sarà più di proprietà di Bolat Nazarbayev, fratello dell’ex presidente Nursultan: lo ha stabilito il tribunale economico cittadino, che ha deciso di riportare sotto il controllo statale la struttura. Lo riporta il quotidiano “Exspress K”. Il mercato, noto come Barys IV, era stato venduto nel 2013 a una società di proprietà di Bolat Nazarbayev, Bayza-Bn, per due milioni di dollari, una somma secondo la procura cinque volte inferiore al valore reale della struttura e con una perdita per lo Stato di almeno 8 milioni di dollari. L’accordo era stato firmato all’epoca dal dipartimento di Almaty per la proprietà dello Stato e la privatizzazione. Si tratta dell’ultimo segno della caduta in disgrazia della famiglia di Nazarbayev, il presidente che ha dominato la vita politica del Kazakhstan sin dalla sua indipendenza, nel 1991. Nazarbayev, che aveva continuato assieme alla sua famiglia a conservare potere e influenza anche dopo aver trasferito nel 2019 il potere al suo ministro degli Esteri Kassym-Jomart Tokayev, ha visto il culto della personalità costruito intorno alla sua figura progressivamente smantellato a partire dallo scorso gennaio, quando una rivolta popolare è arrivata a scuotere nelle fondamenta il sistema di potere del nuovo presidente e a provocare oltre 200 morti. (Res)