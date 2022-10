Business news: Foxconn, cauto ottimismo su prospettive di crescita nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di componenti elettroniche Foxconn – tra i principali fornitori del colosso statunitense Apple – si è detto "cautamente positivo" sulle prospettive di crescita nel quarto trimestre, mentre crescono i dubbi sulle performance della società di Steve Jobs nell'attuale panorama economico. Lo riporta l'emittente statunitense "Cnbc", precisando che le vendite di iPhone 14 Pro e Pro Max effettuate a settembre dalla multinazionale statunitense hanno contribuito ai 25,9 miliardi di dollari di proventi generati da Foxconn nel corso del mese. Nelle ultime settimane diverse entità hanno tuttavia espresso perplessità sulla futura espansione della domanda degli smartphone prodotti da Apple, che sembra aver sollecitato i suoi fornitori a rinunciare ai piani per un aumento della produzione di iPhone 14. La tenuta del segmento dei telefoni cellulari di ultima generazione è stata messa in discussione anche dagli analisti della Bank of America, che il mese scorso hanno declassato le azioni del colosso statunitense citando "l'indebolimento della domanda da parte dei consumatori". (Was)