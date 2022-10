Business news: Italian Exhibition Group annuncia apertura sede a Singapore, "per noi snodo fondamentale nel Sud-est asiatico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italian Exhibition Group (Ieg), uno dei principali organizzatori di fiere al mondo, ha firmato un memorandum d'intesa triennale con Singapore Tourism Board (Stb), l'agenzia di promozione del turismo della città-Stato, per espandere le attività dell'azienda italiana nel Sud-est asiatico. Ciò include l’istituzione a Singapore di una sede regionale di Ieg per il Sud-est asiatico entro la fine del 2023. La nuova sede sarà la prima di Ieg in Asia, sfruttando la posizione di Singapore come nodo globale dell'Asia per rafforzare la propria presenza nella regione. La firma è avvenuta alla presenza dell’ambasciatore italiano a Singapore, Mario Vattani. Lo rende noto l’ambasciata. “Singapore svolge un ruolo sempre più importante nella regione Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) e in Asia in generale. La sua posizione strategica, la solida connettività di cui gode con gli altri Paesi asiatici ne fanno per noi un partner centrale, una piattaforma per il business italiano, e siamo felici che una realtà della portata di Italian Exhibition Group abbia deciso di aprire a Singapore e quindi investire in modo visibile e concreto nel Sud-est asiatico”, ha dichiarato l’ambasciatore Vattani. (Com)