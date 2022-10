Iran: gruppo hacker attacca emittente statale durante diretta televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente statale iraniana è stata oggetto di un attacco informatico durante la diretta del suo programma di notizie principale, mostrando un servizio che mostrava un discorso della guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei. Ad effettuare l’attacco informatico sarebbe stato, secondo il sito legato all'opposizione all'estero "Iran International", il gruppo Edalat-e Ali che già in passato aveva violato siti web e trasmissioni legate al governo. Durante l’attacco avvenuto questa sera, il gruppo ha sovrapposto al video di un discorso della guida suprema una sua fotografia con lo slogan "Il sangue dei nostri giovani è sulle tue mani". Sotto la scritta sono comparse anche le foto di Mahsa Amini e di tre adolescenti uccise durante le proteste che stanno interessando tutto il Paese dalla morte della giovane 22enne curda, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran, a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. All'inizio dell'anno, il gruppo ha violato il sito web dell’emittente statale iraniana pubblicando un messaggio contro il regime. Il video iniziava con le riprese di persone nello stadio Azadi di Teheran che gridavano "morte al dittatore". Dall'inizio delle proteste contro la morte di Mahsa Amini, diversi gruppi di hacker hanno sostenuto le proteste della popolazione iraniana prendendo di mira siti web statali e servizi online.(Res)