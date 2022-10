Business news: Asia meridionale, Banca mondiale abbassa stima di crescita per il 2022 al 5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dell’Asia meridionale sta rallentando, a causa dell’impatto del rallentamento globale legato alla guerra in Ucraina, della crisi nello Sri Lanka e delle inondazioni nel Pakistan, che si sommano alle “cicatrici” lasciate dalla pandemia di coronavirus. È quanto emerge dall’ultimo focus economico della Banca mondiale sulla regione (“Coping with Shocks: Migration and the Road to Resilience”). Il rapporto prevede per quest’anno una crescita regionale del 5,8 per cento per cento, con una correzione al ribasso dell’uno per cento rispetto a giugno. L’anno scorso, la ripresa post-pandemica aveva fatto registrare il 7,8 per cento. La situazione, comunque, non è omogenea. In India, principale economia dell’area, le esportazioni e i servizi hanno recuperato con tassi superiori alla media mondiale e le riserve in valuta estera hanno attutito gli shock esterni. Il Paese dovrebbe crescere del 6,5 per cento nell’anno fiscale 2022-23 (aprile-marzo), una stima comunque abbassata di un punto percentuale rispetto a quella di giugno, e del sette per cento nel successivo. (Was)