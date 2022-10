Business news: la futura ferrovia tra Oman ed Emirati rafforzerà il potenziale economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oman ed Emirati Arabi Uniti daranno impulso alle loro relazioni economiche grazie alla costruzione di una ferrovia estesa 303 chilometri che collegherà il porto di Sohar, a nord di Mascate, con Abu Dhabi, contraddistinta da elevati standard di sicurezza internazionali e rispetto per l’ambiente, per fornire servizi passeggeri e merci più veloci e sicuri. L’infrastruttura sarà realizzata e gestita dalla joint-venture Oman Rail ed Etihad Rail con un investimento di circa 3 miliardi di dollari. I treni passeggeri dovrebbero ridurre il tempo di viaggio da Sohar ad Abu Dhabi a 1 ora e 40 minuti, viaggiando a una velocità massima di 200 chilometri orari, mentre i convogli merci transiteranno a una velocità massima di 120 chilometri orari. Per Saeed bin Hamoud al Maawali, ministro dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'informazione omanita, il progetto ferroviario favorirà lo scambio commerciale e la crescita economica di entrambi i Paesi. Le parti mirano a sbloccare nuove opportunità, rafforzando lo scambio commerciale e la coesione sociale, collegando i centri urbani chiave, facilitando gli spostamenti tra la popolazione e fornendo soluzioni di trasporto senza soluzione di continuità tra le zone economiche e industriali dell'Oman e degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, il progetto stimolerà le attività turistiche tra l'Oman e gli Emirati Arabi Uniti, rafforzerà la competitività dei due Paesi nel commercio globale e rafforzerà le loro posizioni come centri logistici per l'importazione e l'esportazione verso i mercati regionali. (Res)